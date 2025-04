Liam Delap e Ed Sheeran: il retroscena di mercato è incredibile

Dietro alcuni trasferimenti sorprendenti si nascondono storie incredibili, e quella che riguarda l'Ipswich Town e il cantante Ed Sheeran sembra confermarlo. Secondo quanto riportato da Sky Insider, il famoso artista internazionale, tifoso sfegatato e sponsor ufficiale del club inglese, avrebbe avuto un ruolo decisivo nel convincere un giocatore a firmare con l’Ipswich.Nell'estate 2024, poco prima di salire sul palco con Taylor Swift, Sheeran avrebbe avviato una Zoom call con l'obiettivo di persuadere il calciatore a sposare il progetto dei "Tractor Boys". Il retroscena è stato raccontato direttamente dal CEO del club, Mark Ashton, che ha rivelato come la scoperta della passione del giocatore per Ed Sheeran sia stata la chiave per chiudere l'operazione.

Anche se il nome non è stato ufficialmente confermato, tutto porta a pensare che si tratti di Liam Delap, giovane talento che ora ha attirato l'interesse dei top club europei, tra cui la Juventus. I bianconeri seguono con attenzione l’evolversi della situazione in vista del prossimo mercato estivo, pronti a muoversi se ci saranno spiragli per trattare. Il futuro di Delap, insomma, potrebbe presto intrecciarsi con quello della Serie A.