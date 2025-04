Goal a raffica e un fisico 'di ferro': chi è Liam Delap, il giovane figlio d'arte acquistato da Ed Sheeran che piace alla Juventus

Mateo Retegui, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Nikola Krstovic, Lorenzo Lucca… Fino a qui tutto bene, nel senso che l'appassionato medio di calcio italiano riconosce questi giocatori e tendenzialmente se ne sa anche tracciare un identikit di massima, riuscendo innanzitutto a collocarli nel reparto giusto. La situazione cambia, molto probabilmente, se si va a citare, il nome che già da qualche tempo viene accostato allae che è tornato di attualità oggi con il "punto" di Tuttosport sulle strategie di mercato per l'attacco in vista della prossima stagione.

Chi è Liam Delap

Le caratteristiche

La carriera

Il valore di mercato e i numeri della stagione

L'atletica e il rugby

Ed Sheeran e il retroscena di mercato

Al momento il suo profilo è considerato un'alternativa a quelli più quotati, il classico (potenziale) colpo a sorpresa per una squadra che comunque avrà innanzitutto bisogno di certezze rappresentate da giocatori di esperienza, intorno ai quali costruire poi un gruppo più ampio.Nato l'8 febbraio 2003 a Winchester, in Inghilterra, Liam Delap è una punta centrale dal fisico ben strutturato grazie ai suoi 186 centimetri di altezza, che lo rendono un attaccante forte al punto da far letteralmente rimbalzare gli avversari che tentano il duello con lui nel tentativo di fermarlo. Eclettico al tiro, può segnare sia con il destro che con il sinistro.Dopo il percorso nelle Giovanili tra Derby County e Manchester City è approdato allodel papà Rory, rimasto impresso nella mente degli appassionati di calcio inglese per le lunghissime rimesse laterali da cui scaturiva quasi sempre un goal. Poi altri prestiti fino alla firma nella scorsa estate con l', che lo ha pagato circa 18 milioni di euro.Oggi Liam ne vale già il doppio, stando ai siti specializzati, essendo uno degli Under 21 che sta facendo meglio in Europa, con 12 reti e 2 assist in 35 presenze (per un totale di 2.430 minuti) alla sua prima stagione in Premier League. A rappresentarlo è la famosa agenzia di procuratori CAA Stellar, che ha nella propria scuderia anche giocatori italiani come Nicolò Fagioli. Inoltre Delap è già da tempo nel giro della Nazionale inglese.Ex sprinter ai tempi della scuola sui cento e duecento metri, si era messo in mostra anche nel rugby e... nella matematica, tanto che per i suoi insegnanti avrebbe potuto intraprendere una brillante carriera accademica. Il destino, però, aveva evidentemente in serbo ben altro per Liam, di cui si parla anche per un curioso retroscena di mercato.Si sussurra, infatti, che il suo trasferimento all'Ipswich Town è merito della pop star internazionale, che del club inglese è tifoso, ma anche main sponsor sulle magliette e azionista. Come si legge su Sky Insider, la fotografia è questa: estate 2024, il cantautore sta per salire sul palco insieme a Taylor Swift, ma prima sblocca il telefono e avvia una call Zoom con l'obiettivo di convincere un giocatore a firmare con la sua squadra del cuore. E ci riesce anche. Il racconto - tutt'altro che romanzato - è una testimonianza diretta di pochi giorni fa del CEO del club Mark Ashton che, al tempo, aveva trovato quasi casualmente l'asso nella manica: la scoperta che quel target di mercato fosse un grande fan dello stesso Ed Sheeran. Del giocatore in questione non è stato rivelato il nome, ma tutto fa pensare che si tratti proprio di lui.Liam Delap, ora, è nel mirino dei top club del continente, tra cui appunto la Juventus. Per capire se la suggestione potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa, o comunque in qualcosa di più, non resterà che attendere il prossimo mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui