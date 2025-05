L’Heysel 40 anni dopo: il senso della memoria contro il revisionismo e gli sciacalli

La traduzione inglese di “” è “”: letteralmente, il verme nell’orecchio. Traduzione che ci pare calzi a pennello in questo caso: un motivetto sporco e strisciante, repellente, che però a forza di essere ripetuto si fa largo dall’orecchio fino a diventare pensiero intrusivo. E capita che ti sorprendi a pensare: ma non è che, forse, un po’ di ragione ce l’hanno anche loro? Non è che un po’ di ragione ce l’ha chi se la prende con lache fece il giro di campo? E che dire dei sorrisi strappati da alcuni fotogrammi o della coppa alzata al ritorno a Torino?

Pensieri intrusivi che sono il frutto del revisionismo storico e del processo di colpevolizzazione della vittima. Possono fare facilmente e rapidamente breccia quando l’armatura della memoria mostra le prime crepe e possono farlo, soprattutto, in chi nel 1985 non era nemmeno nato. Per questo, abbiamo voluto dotarci di un sistema difensivo e, restituendo il lavoro delle ultime settimane, contribuire ad. Prendercene cura, perché dare per scontato il ricordo dell’Heysel lascia spazio a chi, su quella strage, vuoleSiamo partiti proprio dal senso della memoria, perché ricordare? Lo abbiamo fatto insieme a Andrea– figlio di Roberto, una delle 39 vittime -, che è il presidente dell’Associazione fra familiari delle vittime dell’Heysel. Abbiamo ascoltato le testimonianze di chi, la sera del 29 maggio, avrebbe voluto solamente giocare una finale di Coppa dei Campioni: Massimoe Massimo. Tra questi, al Salone del libro abbiamo raccolto la testimonianza di Sergio: rabbioso con chi ancora oggi getta fango sulla Juventus. Per concludere, abbiamo chiesto un aiuto a chi, nel 1985, c’era da aspirante giornalista e, nel compimento di questa aspirazione, non ha mai mancato di difendere e ricordare: EmilioSiamo partiti da un interrogativo:Abbiamo capito che, mai come oggi, rammendare e tenere insieme i fili dei ricordi è necessario come arma di autodifesa collettiva. Un modo per segnare un confine: noi e loro, dove loro sono quelli che vorrebbero riscrivere la storia.Ringraziamo chi ci ha aiutato in questo percorso, ringraziamo chi quotidianamente è impegnato in questo lavoro di manutenzione della memoria.