Un terzo posto che ha fatto felici tutti: l'Argentina, il cittì Scaloni e soprattutto Paulo Dybala. Che ha segnato e si è incazzato , ma che - si spera - si è pure sbloccato all'alba di una nuova stagione. La sua inizierà chiaramente più tardi, però finalmente con buone sensazioni.Ma Dybala è stato protagonista pure del 'Quiricocho', ossia una maledizione tutta argentina che il dieci bianconero ha scagliato contro Arturo Vidal ( qui trovi il video ). E' una storia particolare, pure un tantino lunga: parte da La Plata, città di 800mila abitanti, nella parte sud orientale di Buenos Aires. Lì vi gioca l'Estudiantes, che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta riuscì a portare a casa tre Copas Libertadores. Grandi risultati in così poco tempo che in tanti attribuirono all'addio forzato di Quiricocho dall'Jorge Luis Hirschi, stadio degli argentini.Quiricocho era un tifoso sfegatato della squadra, ma ogni volta che si presentava - secondo la leggenda - la squadra biancorossa finiva per perdere. Gli venne chiesto di abdicare per le partite interne dell'Estudiantes: lui, innamoratissimo della squadra, accettò a malincuore. Salvo poi studiare uno stratagemma: sarebbe stato un addetto all'accoglienza delle squadre avversarie. Magia del calcio: funzionò, alla grande.Dybala ha ripescato la storia del 'Quiri', che oltre a essere un racconto tipicamente latino e per questo meraviglioso, diventa pure una lezione di tifo. Specialmente per i supporters italiani. Negli ultimi anni, i toni e i modi delle tifoserie organizzate hanno sorpassato limiti e decoro: il Quiri è un esercizio di sfottò dolce con affaccio sulla storia. Assolutamente trasferibile pure nel nostro campionato. Quanto fatto da Dybala, come estremo tentativo di evitare l'inevitabile, è diventato una sorta di lezione di tifo. Da mettere agli atti e da provare quanto prima.