Romelu Lukaku è un nuovo calciatore dell'Inter. L'attaccante belga sosterrà le visite mediche in mattinata dopo che ieri è stato accolto da otlre 500 tifosi interisti a Malpensa. L'affare portato a termine da Beppe Marotta, tuttavia, ha diviso anche il mondo Juve. Lukaku avrebbe infatti dovuto trasferirsi in bianconero nell'ambito dello scambio con Paulo Dybala. L'argentino però ha puntato i piedi sulle commissioni ed anche i diritti d'immagine sono risultati un problema insormontabile per la trattativa. In queste ore sui social si sta dibattendo molto su questo affare. Sfumato per la Juve e portato a termine dall'Inter. C'è chi punta il dito contro Paratici e plaude il "maestro" Marotta mentre altri non hanno rimpianti. "Lukaku è un bidone", scrivono.



I migliori commenti social nella nostra gallery. E voi da che parte state?