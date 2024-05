Wilfriedsi racconta fra passato, presente e futuro. Il difensore ivoriano del Monaco (classe 2000 ex Torino) parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.FUTURO - "Mi piacerebbe tornare a giocare in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo con club importanti con una grande storia, è una possibilità che non posso scartare. Ma in questo momento sono concentrato sul Monaco, non vedo l'ora di giocare in Champions League. Contro la Juventus ho giocato a Torino e non ho mai vinto. Affrontarla di nuovo con il Monaco sarebbe uno stimolo, una partita speciale finalmente da vincere per far felici anche i tifosi del Toro".