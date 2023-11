L'ex calciatore di Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RadioFirenzeViola, dove ha fatto un confronto tra il modo di allenare di Italiano e quello di Allegri.'Il gioco della Juventus è diverso da quello della Fiorentina. Quello di Italiano è corale e coinvolge tutta la squadra, invece ad Allegri importa ottenere il risultato finale senza guardare in che modo. Per me si dovrebbe vincere in base al gioco e nei momenti difficili è il gioco a fare la differenza'.