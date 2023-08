L'ex calciatore della Roma, Sebino Nela, ha rilasciato delle dichirazioni ai microfoni di Calcio Totale, dove ha parlato anche della nuova stagione della Juve.'Eclusione dalla Conference League? Nella grande confusione delle penalizzazioni, c'era una certezza: la non partecipazione alla Uefa, che non aspettava altro dobbiamo ammetterlo. Abbiamo parlato sempre di ricostruire e una stagione senza Coppe è perfetta per una società come la Juventus ricominciare senza avere un impegno europeo per concentrarti al meglio sulla stagione e puntare ai due obiettivi. Lukaku? Io cercherei di recuperare Vlahovic e non farei uno scambio del genere'.