Anche l'ex calciatore della Roma, Sebino Nela, ha commentato la stagione negativa degli attaccanti della Juve. Queste le sue parole ai microfoni di 90° Minuto:'I quattro attaccanti della Juventus per adesso fanno poco non solo perché non segnano. Cuciono poco il gioco, soprattutto coi centrocampisti. Aspettano il pallone ma non è quello il ruolo dell’attaccante. Sono in due, uno deve venire incontro e uno deve attaccare la profondità. Sono sempre fermi'.