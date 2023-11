Luca, ex portiere, ha parlato a SkySport della gara tra Juventus e Inter. Le sue parole:"Szczesny e Sommer sono ottimi portieri. Per mio gusto metto Szczesny un passettino sopra, ma sono tutti e due esperti, forti, hanno sbagliato una partita per uno. Sono portieri di grande affidabilità. Per caratteristiche Szczensy esce di più rispetto a Sommer. Sono tutti e due portieri molto protetti con difese forti nel gioco aereo. Tra i pali sono bravi, entrambe squadre sono in mani sicure".