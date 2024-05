Massimo, ex portiere dicon un passato ale alè intervenuto ai microfoni di TV Play, dove ha rilasciato delle dichiarazioni su Michele, portiere delmolto vicino alla. In questa stagione il portiere brianzolo si è confermato dopo l'ottimo esordio in Serie A nella stagione 22/23, nella sfida di ieri contro la Juventus a fine gara ha ricevuto il saluto da parte dei tifosi biancorossi. Di seguito le sue parole.Di Gregorio può diventare titolare della Juventus. Tecnicamente e mentalmente lo conosco, lo può fare