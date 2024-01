L'ex portiere Lucaha parlato così ai microfoni di SkySport della corsa Scudetto che vede coinvolte Inter e Juventus:- "Questa Juve non basta per l’Inter che ha raggiunto quasi la perfezione in varie situazioni della partita per tecnica, solidità difensiva, mentalità, condizioni atletica. Poi il campionato finirà tra 4 mesi e le cose possono cambiare… In questo momento l’Inter è convincente, ma rimangono le lodi alla Juve".