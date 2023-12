L'ex portiere della Serie A, Luca Marchegiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del modo di giocare della Juve.'La partita tra Juventus e Frosinone è stata alla pari e non può essere così. Una gara così la puoi anche pareggiare e la cosa che mi lascia perplesso della Juventus è che non ha mai il controllo completo della partita anche contro avversari che dovrebbero avere timore solo per la maglia bianconera. Non parlo di qualità ma di superiorità, che poi a sprazzi la vedi'.