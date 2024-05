Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato dell'esonero di Massimiliano Allegri e soprattutto delle modalità con cui è avvenuto: "Per me la rosa della Juve ha valore maggiore rispetto al calcio espresso e rispetto ai risultati. L’esonero di Allegri è l’epilogo scontato ma questo comunicato non rende giustizia ad un allenatore che ha vinto 5 scudetti e tanti altri trofei", riferisce a TvPlay. "Bisogna avere rispetto e a me questo comunicato non è proprio piaciuto. Un episodio come quello con Giuntoli e quello in conferenza, non cancellano quello che hai fatto per 8 anni".