Intervenuto ai microfoni di TV Play, l’ex portiere del Milan Sebastiano Rossi, ha parlato di quelli che sono stati i migliori portieri di sempre, soffermandosi anche sull’ex bianconero Gianluigi Buffon.“Quello che ha vinto Gigi Buffon non l'ha mai vinto praticamente nessuno, gli è mancata solo la Champions League. Portiere non proprio completo ma efficacissimo, gli mancava un po' la presa alta e il giro palla da dietro. Lo stimo tantissimo e l'ho visto esordire in un Parma-Milan di tantissimi anni fa, dove mi impressionò moltissimo".