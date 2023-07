Le parole dell’exSimone, intervistato da La Stampa:- «Sembra un paradosso, perché stare fuori dall’Europa è una cosa negativa per la Juve, ma non tutti i mali vengono per nuocere. I bianconeri ora avranno più tempo per preparare le partite, per recuperare le energie e per dare il massimo con un solo impegno alla settimana. Questo è un vantaggio grande in un calcio dove non c’è mai sosta».- «Cosa ricordo? La fatica (ride, ndr). Conte ci faceva correre senza sosta e ci preparava perfettamente per ogni sfida di campionato. Non eravamo i favoriti per lo scudetto, ma lo vincemmo senza mai perdere una partita. Ci siamo tolti grandissime soddisfazioni, ma il mister ci ha fatto capire che cosa vuol dire lavorare duramente».- «La Juve è forte e storicamente parte sempre nelle prime posizioni. Quest’anno, poi, avrà la voglia di rifarsi».- «Sì. Sa il fatto suo e sa quali tasti toccare per rimettere in corsa la squadra».- «Certamente. Ora la squadra può concentrarsi solo sul campo e se è arrivata terza la scorsa stagione dopo tutto quello che hanno fatto...».