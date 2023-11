Jean-Pierre Papin, ex Pallone d'oro ed ex attaccante del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Rabiot: "Adrien ha portato alla Juve la sua serietà nel lavoro e lo spirito di sacrificio, che sono alcuni degli elementi peculiari della formazione alla francese: applicazione, serietà, sacrificio tutti criteri senza i quali altrimenti non si ottiene niente nel calcio. Anche per questo non sono sorpreso del suo livello. Ma lo deve anche al fatto che sia tornato Massimiliano Allegri che gli permette di esprimere al meglio il suo calcio. Non sarei per niente sorpreso quindi se la Juventus finisse tra le prime tre al termine del campionato”.