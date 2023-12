Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex calciatore Oscar Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Allegri.'Allegri però dà sempre qualcosa in più alle sue squadre. La Juve è una squadra giovane, però quando c’è una società forte alle spalle i risultati arrivano. Giuntoli ha lavorato bene con tutto il gruppo e quindi mi ha sorpreso relativamente, insomma, ecco adesso è una squadra che lotterà fino in fondo, non so se vincerà, ma sicuramente andrà in Champions che era l’obiettivo d’inizio stagione. La Juve è l’anti-Inter. Il Milan ha una grande potenzialità un po’ incostante in questo momento però anche il Milan può rientrare'.