L'ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di DAZN, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'La squadra di Inzaghi è ormai matura e consapevole. Non è più quella di due anni fa, quando perse lo scudetto contro il Milan pur avendo un buon vantaggio. Hanno avuto una partita in meno, hanno vinto la Supercoppa, sono tornati, hanno affrontato la Juve e la Roma e hanno fatto bene. Da quando Marotta è arrivato, ha portato ordine nei settori. È un dirigente di alto livello e ci sono anche i meriti dell'allenatore e della squadra. A che punto è l'asticella per lo scudetto? Secondo me, è carica al 99% fin dalla prima partita."