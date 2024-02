L’ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato la sconfitta dei rossoneri negli studi di DAZN, facendo riferimento anche alla lotta scudetto.‘Il Milan deve archiviare l’ultima partita e ripartire. L’Atalanta affronterà Milan e Inter settimana prossima, per cui in qualche modo si decide la corsa scudetto. La delusione che abbiamo letto nello sguardo di Pioli è perché il Milan un pensiero allo scudetto ce l’aveva ancora. L’ambizione di arrivare davanti ce l’avevano, quantomeno di avere l’Inter nel mirino per il derby di ritorno’.