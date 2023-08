Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore del Milan, Filippo Galli, ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che sarà la prossima lotta scudetto.'Per lo scudetto vedo ancora il Napoli davanti a tutti, ma il Milan è senz'altro tra le squadre che giocheranno per titolo, alla pari con Inter e Juventus che sono forti, ma non ancora complete. Trovo che la società si sia mossa bene sul mercato, andando a rinforzare la rosa dove c'era più urgenza di intervenire. Gli acquisti mi piacciono, su tutti Pulisic e Reijnders, in attesa di vedere il miglior Chukwueze: lui e Leao sulle fasce possono essere devastanti'.