L'ex giocatore del Milan, Riccardo Montolivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha commentato anche il caso Bonucci.'Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto (si riferisce a Rino Gattuso, ndr) che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare. Non biasimo Bonucci, capisco la sua reazione, ma sarà una battaglia amara senza vincitori'.