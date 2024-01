Fabrizio, "storico" medico della Juventus e attuale direttore di Isokinetic Torino, ha risposto ad alcune domande sul prossimo colpo della Juventus: Djalo. "Se l'intenzione del club è quella di mandare in campo il giocatore con continuità a partire dalla prossima stagione, adesso c'è tutto il tempo di consentirgli di terminare al meglio il percorso riabilitativo e il successivo periodo di ricondizionamento. Che non significa che da qui a giugno non potrà essere mai impiegato, anzi sulla carta dovrebbe avere la possibilità di iniziare a prendere confidenza con il campo e giocare qualche spezzone di partita".