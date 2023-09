Le parole di Andrea, ex medico della, a ilBianconero:Che soluzioni dovrà adottare la Juve in una situazione come questa?"Io conosco il rigore juventino, conosco la serietà di chi è nello staff sanitario e quindi, sono convinto che saranno accanto al calciatore per capire dove ci possa essere stato un errore, che purtroppo fa parte di questo mondo. Ci fu anche il caso Palomino che fu molto analogo. I doping nel calcio sono tutti frutto di errori e figuratevi se un calciatore come Pogba possa avere la volontà di doparsi. Il problema è, che di fronte ad una positività di un calciatore di altissimo livello, avranno testato varie volte il campione e non mi aspetto molto dalle controanalisi. Spero siano negative ma la vedo difficile per l'esperienza che ho".