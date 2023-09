Uno stralcio del commento dell'ex magistrato Piero, a Tuttosport:"In effetti, quella stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione che avrebbe potuto decidere sulla (in)competenza dei PM torinesi già 10 mesi orsono, di fronte alla successiva pressoché analoga richiesta rivolta alla Suprema Corte dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino ha formulato una propria inequivocabile requisitoria: la competenza territoriale a procedere e decidere non era e non è del Foro torinese. Ma, singolarmente, nel frattempo gli atti di indagine svolti dalla incompetente Procura di Torino (che già a dicembre 2022 avrebbe potuto e dovuto spogliarsi dell’indagine stessa, attendendo solo per qualche giorno il chiesto pronunciamento del PG) hanno consentito la celebrazione del processo sportivo all’unico club “territorialmente” coinvolto.Si è già detto di come una diversa Procura e un diverso Giudice abbiano considerato irrilevante e degna di archiviazione la c.d. “carta Orsolini” (una delle svariate “carte” ritenute, invece, rilevanti dai PM torinesi). Nessuno può reinterpretare il passato o prevedere il futuro, tantomeno in un ambito - quello giudiziario - irto di ostacoli interpretativi. Rimane, però, il ragionevole dubbio che la fretta dei PM torinesi abbia indotto, in altri ambiti, accelerazioni rivolte ad un contesto soggettivo rivelatosi poi estraneo alla competenza per territorio di chi ha indagato. E questo, oggettivamente, non è un bel capitolo di storia del diritto.".