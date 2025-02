L'ex Lazio Caicedo duro: 'La Juventus condiziona tanto gli arbitri'

Getty Images

Felipe Caicedo è stato per anni un attaccante importante per la Lazio, diventato spesso celebre per i suoi gol nei minuti finali, che si rivelavano decisivi per la vittoria finale. L'ex biancoceleste oggi gioca in Ecuador, dopo aver passato un periodo ined essere rimasto svincolato. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it, Caicedo ha raccontato della sua esperienza in Serie A, e ha parlato anche della, con toni decisamente negativi riguardo ad alcune questioni passate e presenti. In occasione del match d'andata tra Juve e Lazio, infatti, l'attaccante aveva commentato duramente con un post su X l'arbitraggio del match, sostenendo che fosse a favore dei bianconeri.

Caicedo duro con la Juve: cosa ha detto

'Quando hanno affrontato la Lazio è stata una cosa imbarazzante, non si può giocare così. La Juve è una squadra che condiziona tanto gli arbitri. Vanno in confusione perché è una squadra così importante sul piano mediatico finisce per condizionare. In quella gara ho visto un arbitraggio che non mi è piaciuto. Lo percepivo anche da giocatore, sempre. Era un po' più complicato giocare lì. Noi lo sentivamo, poi ognuno ha le sue sensazioni, ma è una squadra che da tradizione ha dei meccanismi che possono condizionare'.





