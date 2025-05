L'ex Juventus: 'Verrebbe voglia di cambiare tutti i giocatori, Kolo Muani tecnicamente...'

Getty Images

"Tecnicamenteha fatto malissimo: con lo spazio che aveva ha sbagliato dei semplici controlli di palla", così Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juventus, ha commentato a Sky Calcio Club la prestazione del francese contro il Bologna. Su Yildiz invece: "L a Juve ha sentito la sua mancanza. Nico Gonzalez ha fatto un’ottima partita nello sviluppo offensivo, ma Yildiz è imprescindibile perché è uno dei pochissimi che salta l’uomo, fa gol e assist. La squadra ha trovato solidità, ma per vincere le partite serve fare gol, e Yildiz ti serve".

Più in generale l'ex centrocampista bianconero ha parlato della situazione complessiva: "La Juve è in una situazione difficilissima perché per come è andato questo campionato, al di là della classifica con Tudor che ora cerca di tenerli concentrati per conquistare il quarto posto.A parte Thuram che è la certezza dei nuovi, tra i vecchi c’è qualcuno, Locatelli per primo, che hanno dimostrato di essere solidi, sempre presenti e positivi. Il periodo più complicato per Giuntoli sarà decidere chi confermare e chi dar via".