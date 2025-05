Getty Images

L'ex Juventus: 'Spiace per la situazione che si è creata, sono rimasto davvero sorpreso'

3 ore fa

1

L'ex centrocampista della Juventus, Rui Barros, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove parla della stagione deludente dei bianconeri: "Sono rimasto davvero sorpreso dai risultati negativi. Mi spiace per la situazione che si è venuta a creare. In estate non l’avrei mai detto. Tutto avrebbe lasciato intendere una stagione ben diversa...".



SU CONCEICAO - "Lui è molto tecnico, funambolico, ha classe. Un folletto con la palla ai piedi. Sovente irresistibile. Non c’è troppa differenza tra ala e trequartista, sono due ruoli compatibili intendo dire. Giocare nella posizione di Yildiz, sostanzialmente più vicino alla porta, può esaltare le sue caratteristiche: Francisco rompe l’equilibrio, guizza come un pesce, sa sgusciar via come una lepre fra le linee difensive rivali. Tira appena può. È un incursore nato le cui imbucate nello stretto potrebbero risultare letali. E decisive per consolidare il quarto posto, che vale oro, nelle prossime due trasferte della Juventus. Inoltre possiede un’altra dote importante: lotta su ogni palla come giocasse sempre la finale mondiale. E quando la perde dopo un contrasto, si alza come una molla e va immediatamente a rincorrere l’avversario cercando di recuperarla".