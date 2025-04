L'ex Juventus sicuro: 'Tudor ha solo fatto quello che tutti si aspettavano'

AFP or licensors

Le parole di Legrottaglie sul modulo di Tudor

Tuttosport ha intervistato, compagno di squadra per tre anni e mezzo di, trae Siena, che ha detto la sua sull'impatto del tecnico croato quale allenatore bianconero: "Igor è stato bravo a impattare bene a livello prima emotivo e poi tecnico sui giocatori. È entrato nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito nell’approccio avuto e nelle scelte fatte. Tudor ha saputo trasferire i propri principi di gioco ai calciatori, che hanno assorbito immediatamente le sue indicazioni", il suo pensiero.

Legrottaglie si è poi espresso anche sul passaggio dal 4-2-3-1 adottato da Thiago Motta al: "Tudor però è stato attento nel mettere i giocatori a loro agio e soprattutto a collocarli nel loro ruolo preferito. Igor per certi aspetti ha fatto quello che tutti si aspettavano. Ha schierato Koopmeiners nella posizione dove aveva fatto benissimo all’Atalanta e sono arrivati segnali positivi. Contro il Lecce l’olandese ha giocato bene e trovato il goal. Così come Nico Gonzalez a destra ha tutt’altro impatto rispetto a quando veniva impiegato a sinistra. Idem Thuram che ora gioca molto più dentro il campo, dove può essere ancor più dominante. Lo stesso Yildiz messo più centrale e vicino alla porta diventa decisivo come dimostrano i goal a Genoa e Lecce rispetto a quando era schierato sulla fascia".