Nella sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sportha parlato anche di, suo allenatore allama anche al Milan e al Cagliari, ora "libero" dopo la fine della sua esperienza in bianconero: "Se lo sento ancora? Certo e mi sembra molto sereno. Di Juve non abbiamo parlato. Max è entrato nella storia del club, ma in estate i bianconeri hanno inaugurato un nuovo capitolo. I paragoni tra presente e passato, oltre che brutti e sbagliati, non aiutano a crescere. Il mio futuro? Ho tante idee, l’unica certezza è che non allenerò: non fa per me. L’esperienza da commentatore televisivo è stata bella, vediamo se resterò nel calcio in un altro ruolo".