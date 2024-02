L'ex giocatore della Juventus, ora opinionista in parecchi programmi televisivi Domenicoha parlato ai microfoni di Rai Sport della stagione attuale della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le sue parole:- "Non c'è sostanza in questa Juventus. Nessuno credeva che la Juventus potesse vincere lo scudetto perché la rosa non è qualitativamente al livello del Milan, nemmeno dell'Inter. Non ha le caratteristiche fondamentali per essere una squadra da Scudetto, mancano i pensatori, l'estro. Se poi cala il rendimento di Rabiot e McKennie la squadra si affloscia su se stessa".