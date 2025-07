L'ex Juventus riparte dalla Serie D: giocherà nell'Enna

AFP/Getty Images

Nicolò Meringolo è pronto a fare il salto nel calcio dei grandi. Classe 2006, difensore centrale dal fisico importante (1,82 m), Meringolo si è distinto nella passata stagione con la maglia della Reggiana Primavera in categoria Primavera 2, collezionando ben 25 presenze.Dotato di buoni piedi, senso della posizione e grande abilità nell’anticipo, Meringolo può agire sia da centrale puro che da braccetto in una difesa a tre. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 16 italiana, a conferma del suo potenziale e del riconoscimento ottenuto a livello nazionale.

Adesso per lui si apre una nuova sfida: approderà all’Enna, ambizioso club siciliano di Serie D, dove inizierà il suo percorso a breve. Un’occasione importante per mettersi in mostra e continuare la sua crescita in un contesto competitivo ma stimolante.L’Enna punta molto sul talento e sulla freschezza del giovane difensore per costruire una squadra solida e futuribile. Meringolo, dal canto suo, è determinato a farsi valere, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista già al primo anno tra i “grandi”.