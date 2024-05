Nella sua intervista esclusiva ai nostri microfoni , l'ex portiere dellaGiancarloha detto la sua anche sul momento della squadra bianconera. Ecco il suo pensiero: "Mi ha convinto che ha fatto crescere molti giovani, alcuni molto bravi. Questo è molto importante per il futuro di una società. Non è la miglior squadra degli ultimi cinquant’anni, raggiungere questi obiettivi vorrebbe dire molto. Non ci ha fatto divertire, però con quello che ha oggi essere lì è un gran bel risultato. Ora ci penseràa risistemare il quadro, ma può lavorare su una base importante. Qualcuno contesta, ma la riconoscenza? Sono dieci anni che fa cose straordinarie alla Juventus. L’anno scorso come si poteva giocare a calcio con le penalizzazioni? Tutto questo fa male alla testa dei giocatori. Sono stati anni interlocutori. Io sono convinto che l’anno prossimo sarà una grande Juventus perché ho grande fiducia in Giuntoli".