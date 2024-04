L'ex giocatore della Juventus Angeloai microfoni di TvPlay ha parlato della situazione attuale della Vecchia Signora. Le sue parole:"In questo momento non vedo Retegui come titolare per Milan, Juventus o Inter. A mio parere, l'entusiasmo è fondamentale per un calciatore. È motivato e si è guadagnato un posto in nazionale. Non lo sottovaluterei, mi è piaciuta molto la sua prestazione contro il Venezuela. Ultimamente sta facendo molto bene con il Genoa, deve solo superare un po' di timidezza. Chi vede di più la porta, lui o Vlahovic? Non ne sono sicuro, ma sicuramente vedo fiducia in Retegui e nervosismo nel giocatore serbo. Se fossi un dirigente della Juventus, terrei sicuramente Vlahovic per il futuro".