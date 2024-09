L'ex giocatore dellaha parlato a Libero della Juventus di Thiago Motta, della lotta scudetto e di Kenan Yildiz, con la speranza che non venga paragonato ad alcune leggende del calcio e della storia bianconera."È bravo ma per favore non tiriamo fuori i nomi di Baggio o Del Piero. Tantomeno quelli di Platini e Sivori".SULLO SCUDETTO - "Se è una Juve da scudetto? Quest’anno non so, l’Inter è una squadra granitica con una ricchezza di elementi davvero non comune".