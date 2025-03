L'ex Juventus non ha dubbi: 'Sacrificherei Yildiz in caso di offerta importante'

AFP via Getty Images

Le parole di Jugovic

ha rilasciato un'intervista escluiva a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha analizzato il momento complicato vissuto dalladopo le recenti e pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.L'ex bianconero, ovvero colui che realizzò il calcio di rigore decisivo nella notte indimenticabile del 22 maggio 1996, quando la Juventus vinse la Champions League a Roma battendo l'Ajax ai calci di rigore, ha parlato anche della corsa al quarto posto e di Kenan Yildiz.​QUARTO POSTO - "Juve quarta? Sì, sono fiducioso. La Juventus ha qualità e quella alla fine paga.

SACRIFICIO YILDIZ - "Offerte da 70-80 milioni? Per quelle cifre, io Yildiz lo venderei. La Juventus in passato ha monetizzato al meglio Vieri e anche un fuoriclasse come Zidane"