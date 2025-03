L'ex Juventus non ha dubbi: 'Avrei potuto vincere il Pallone d'Oro, le decisioni sbagliate me l'hanno impedito'

Getty Images

, ex calciatore rumeno e oggi allenatore, ha vestito nel corso della sua carriera anche la maglia delladal gennaio 2005 all'estate del 2006. L'ex attaccante ha parlato nel corso di un'intervista esclusiva al Telegraph. Ecco le sue parole.I PROBLEMI - "Assumere cocaina durante il periodo al Chelsea è stata la peggiore decisione che potessi prendere nella mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificavano le mie azioni. Tolleranza zero: questa era la politica del Chelsea riguardo alle droghe. E penso che sia giusto. Ho commesso un errore, ho interrotto il mio percorso e ne ho pagato il prezzo. Sono stato colto alla sprovvista. Non ero abituato a quella vita. Non ero preparato. Sono arrivato al Chelsea in un periodo turbolento della mia vita personale e mi sono ritrovato invischiato in troppe scuse e bugie. Ero troppo giovane e troppo solo"

PALONE D'ORO - "Ci ho riflettuto molte volte. Credo che per più di una stagione fossi tra i migliori giocatori del mondo, quindi avrei potuto vincerlo facilmente. Ma le decisioni sbagliate me lo hanno impedito. Cerco di non torturarmi per questo".