Franco, storico giocatore della Juventus, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport: "Se non hai i grandi giocatori che fanno la differenza in campo, diventa difficile fare grossi risultati. E oggi la Juve non ha i campioni del passato sia tra i titolari sia tra coloro che entrano a gara in corso. Anzi, dalla panchina difficilmente possono alzare il livello attraverso le sostituzioni. Come si esce dalla crisi? Tocca ai calciatori. Sono loro che adesso devono dare delle risposte. Nei momenti di difficoltà è sempre il gruppo a dover dimostrare di essere coeso e compatto in un’unica direzione. Solo così si superano le difficoltà e si può ripartire verso gli obiettivi da centrare".- "Manca un grande centrocampista e un vero regista. Locatelli è una mezzala e sta giocando da mesi fuori ruolo: secondo me c’è un giocatore che la Juve dovrebbe utilizzare davanti alla difesa. Proverei Nicolussi Caviglia in cabina di regia, merita la chance di partire titolare. Tra l’altro questo ragazzo, quando ha giocato dall’inizio, ha sempre fatto bene come per esempio contro Inter e Monza nel girone d’andata".