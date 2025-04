L'ex Juventus: 'Mi ricordo cosa disse Conte al primo allenamento. Pirlo si arrabbiava, a Vidal piaceva divertirsi...'

Getty Images

"Mi aveva notato Paratici quando ancora era alla Sampdoria, poi lui andò a Torino e allora capitò l’occasione dellaDovevo fare la stagione in Primavera, invece dopo pochi mesi mi sono ritrovato in prima squadra", cosìracconta come è arrivato in bianconero. Il difensore, che ora gioca alla Feralpisalò, ha rilasciato un'intervista a Fanpage: " L’impatto maggiore è stato ritrovarsi nello spogliatoio con campioni come Buffon, Del Piero e dover marcare gente come Totti ed Eto’o.

"Era già quello di oggi, me ne rendo conto dalle dichiarazioni dei suoi giocatori. Quando leggo cosa dicono di lui, rivedo quello che rappresentava per noi già quindici anni fa. Quando sento dire che ti entra nella testa è proprio così. Lui ha il fuoco dentro.Mi ricordo quello che ha detto il primo giorno di ritiro: 'Bisogna sudarsi questa maglia'. Ed era proprio così"."PIRLO SI ARRABBIAVA" - "Per me, il più carismatico in assoluto, era Pirlo. In quegli anni era semplicemente ingiocabile. Giocarci insieme era un qualcosa di eccezionale. Parlava poco, ma faceva parlare il pallone. Ricordo come si arrabbiasse quando, anche se marcato da tre giocatori, non gli davi la palla"."Di Vidal, ricordo quanto corresse! Era incredibile, noi annaspavamo con gli allenamenti di Conte, lui arrivava e non sembrava nemmeno avesse sudato. Poteva continuare per tutto il giorno. A lui piaceva divertirsi, diciamo così, ma quando si scendeva in campo, allenamento o partita, era impeccabile, una macchina".