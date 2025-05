L'ex Juventus loda Pirlo: 'Aveva occhi ovunque, non provavamo in allenamento'

AFP via Getty Images

L'ex terzino della Juventus Stephanha parlato a La Gazzetta dello Sport questa mattina ( QUI le dichiarazioni integrali ) senza dimenticare il primo storico goal segnato all'Allianz Stadium. Le sue parole:"Preferisco restare nella storia per i sette Scudetti. Quel goal fu importante perchè nelle amichevoli estive qualcosa non funzionava e vincere ci ha dato fiducia. Con Pirlo c'era feeling speciale: se scattavo con i tempi giusti la palla arrivava. Era naturale, non lo provavamo in allenamento spesso. Non c'era nemmeno bisogno chiamassi la palla perchè Andrea ha occhi ovunque".