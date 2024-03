Le parole di Carloa Tuttosport:ALLEGRI - La società mi sembra orientata a confermarlo. Se vince la Coppa Italia e arriva tra le prime 4 ha raggiunto l’obiettivo. Poi tocca ai dirigenti giudicare se conta di più vincere attraverso la bellezza del gioco o basta solo il risultato.THIAGO MOTTA - A Bologna ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto bravo a far crescere i panchinari. Chi entra a gara in corso sa sempre cosa deve fare e non fa rimpiangere i titolari. Significa che ha saputo motivare e far crescere tutto il gruppo. È pronto per guidare una big.MCKENNIE COME BONINI - Mi piace molto. McKennie è aggressivo, corre dietro a tutti: si fa sentire in mezzo al campo. Sta disputando un’ottima stagione, merita il rinnovo.