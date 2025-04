L'ex Juventus Khedira consiglia il Bayern: 'Ecco quale è il punto debole dell'Inter'

AFP/Getty Images

L'ex centrocampista della, ha parlato alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di. Si parte dalla vittoria ottenuta dai nerazzurri, per 2-1, nel primo atto dell'Allianz Arena. I bavaresi sono dunque chiamati alla grande rimonta per andare in semifinale. Di seguito il pensiero di Khedira in esclusiva al 'Kicker'.L'INTER DIFENDERE BENE - "I nerazzurri sono duri, hanno poco bisogno della palla, sanno soffrire e difendere. Rimonta possibile? Dovranno evitare di commettere piccoli errori come prima del 1-2 a Monaco all'andata, non farsi prendere dalla tentazione e non sentirsi troppo sicuri di sé in nessuna fase della partita".

COME BATTERE L'INTER - "Devi metterli costantemente sotto pressione e farli muovere, come ha fatto la Germania nel primo tempo del 3-3 contro l'Italia. In quel caso sono vulnerabili. Se riescono a mantenere la loro formazione perché giochi in modo statico, non hai alcuna possibilità contro di loro".LE FAVORITE PER LA CHAMPIONS - "Barcellona e PSG. Hansi Flick ha il controllo della squadra, ha dato fiducia ai giocatori e ha fornito loro un concetto di gioco funzionante".