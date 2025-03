L'ex Juventus: "Io il nuovo Buffon? Ho sempre cercato di dare il meglio, ma non so che percezione ci fosse'

Getty Images

, attuale portiere del Genoa, ha parlato in esclusiva a Radio Serie A, tornando anche sulla sua breve esperienza alla Juventus.Il 12 giugno del 2012, infatti, Leali viene acquistato dalla Juventus per 3.8 milioni di euro e firma un contratto quinquennale. Tuttavia il portiere classe 1993 non debutterà mai in bianconero e verrà immediatamente ceduto al Lanciano prima di iniziare una serie infinita di prestiti.Sotto contratto con la Juve, veste le maglie di Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiakos e Zulte Waregem, prima di passare a titolo definitivo al Perugia. Di seguito le sue parole:

Le parole di Leali a Radio Serie A

"Mi consideravano il nuovo Buffon? Personalmente ho sempre cercato di dare il meglio di me poi dall'esterno non so che percezione ci fosse. Quando ho trovato continuità in un club sono riuscito a crescere di più, dando continuità ad un certo tipo di lavoro, mi sono conosciuto meglio e questo mi ha aiutato molto perché quando ero alla Juventus poi inconsciamente non avevo più un obiettivo preciso".