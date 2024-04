Antonio, preparatore atletico del Real Madrid ed ex Juventus, parla ai microfoni di Sky, colloquiando con Alessandro Del Piero, a margine del match di ieri sera al Bernabeu fra i Blancos e il Manchester City: "Abbiamo una squadra molto umile, sono tutti giovani e si prestano quasi volentieri a delle torture fisiche. Il calcio si è evoluto rispetto agli anni Novanta, c'è più intensità e ci si deve adattare. Si richiedono calciatori tecnici ma contemporaneamente forti, veloci e resistenti".- "Alla Juve ho fatto un’esperienza incredibile, inclusa quella maturata durante l’anno in Serie B. In campionato la qualità tecnica fa la differenza, ma prima di tutto bisogna correre. In quella squadra giocavano dei campioni del mondo di grande umiltà, che lavoravano con grande dedizione".