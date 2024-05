Fabiofirma la sua prima impresa come allenatore in Italia. Dopo la difficile esperienza al, l'ex difensore dellasalva l'all'ultima giornata., ha raccolto nove punti in quattro gare. Dopo il fischio finale il tecnico dei friulani è andato a consolare Eusebio, in lacrime dopo la conclusione della sfida. Cannavaro ha abbracciato il collega, un bel gesto di fair play nonostante la situazione. Il Frosinone retrocede per la terza volta su tre partecipazioni in Serie A.