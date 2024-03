Le parole di Michele, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni:Anche lì c'è la persona giusta al posto giusto. Parlo di Giuntoli, l'uomo migliore possibile per questa fase. Ha portato il Carpi dalla Serie D alla A e ha vinto uno scudetto a Napoli. L'anno scorso non ha potuto operare come voleva per le ragioni che sappiamo, ma a breve vedremo il suo lavoro "vero" e finalmente la Juventus tornerà sui propri livelli, magari per provare a vincere che in fondo è sempre l'unica cosa che conta.