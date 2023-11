Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu ha parlato anche del ruolo di Federico Chiesa.'Chiesa a me piace tantissimo, è un giocatore che può mettere in crisi chiunque ma va aiutato. Ha bisogno di spazio, ad un giocatore così direi di giocare dove meglio crede. E' straordinario, devi lasciarlo libero di interpretare e di giocare, è talmente volenteroso che spreca molte energie, anche per il gioco che gli viene richiesto da Allegri. Deve imparare a dosare meglio le energie e a gestirle nell'arco dell'intera gara'.