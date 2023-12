Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex attaccante della Juve Zibi Boniek ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere il futuro di Zielinski, accostato anche ai bianconeri.‘Se Zielinski dovesse arrivare allo svincolo farebbe gola a tantissime squadre, non so perché si è arrivati a questa situazione e non ho mai approfondito perché non ho sentito Piotr. Poi il calciatore ha anche il diritto di andare allo svincolo. Non ho mai parlato con lui a tal proposito, però il calciatore è fortissimo ed ha ancora tanto ancora da dire’.