L'ex centrocampista della Juve Arturo Vidal è ritornato in campo, come annunciato dal centrocampista attraverso un post sui social.'Finalmente oggi sono tornato in campo, grazie a Dio. Sono molto felice, proprio come quando ho debuttato da professionista. Continuiamo a lavorare, perché il tempismo di Dio è perfetto e presto tornerò alla vita di sempre'.