Nell'intervista rilasciata alla Stampa, Stefano Tacconi, oltre a raccontare come ha vissuto la malattia e come questo periodo lo abbia cambiato, ha affrontato anche alcuni temi calcistici. Come ad esempio quello dei portieri e chi preferisce tra Szczesny e il numero uno nerazzurro, Sommer. "Voto Szczesny, è molto affidabile e gioca in una nazionale importante come quella polacca" le parole dell'ex Juve. Nel confronto tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, Tacconi sta dalla parte del bianconeroi: "Dico Vlahovic, perché mi ricorda Pablito (Rossi, ndr)". QUI L'INTERVISTA COMPLETA